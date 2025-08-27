ONLYOFFICE annonce le connecteur ONLYOFFICE pour Drupal qui permet de créer, modifier et de publier des formulaires PDF, ainsi que de gérer les soumissions

La nouvelle version du connecteur ONLYOFFICE pour Drupal apporte la possibilité de créer, publier et gérer des formulaires PDF interactifs directement dans le CMS. Les administrateurs et éditeurs peuvent concevoir des formulaires, les intégrer dans des pages et recueillir des réponses, le tout sans quitter Drupal.
OnlyOffice (anciennement TeamLab) est un logiciel de productivité libre et open source ainsi qu'un écosystème d'applications collaboratives. Il comprend des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, les présentations, les formulaires et les PDF, ainsi qu'une plateforme collaborative basée sur des salles.
Drupal est un système de gestion de contenu web (CMS) libre et open source écrit en PHP et distribué sous licence GNU General Public License. Drupal fournit un framework back-end open source à au moins 14 % des 10 000 sites web les plus populaires au monde et 1,2 % des 10 millions de sites web les plus populaires, allant des blogs personnels aux sites d'entreprises, politiques et gouvernementaux. Drupal peut également être utilisé pour la gestion des connaissances et la collaboration professionnelle.
Nouvelle section formulaires ONLYOFFICE
Une section dédiée permet désormais de gérer les formulaires PDF interactifs. Elle autorise la création de nouveaux modèles, le téléchargement de formulaires existants et la gestion des soumissions.
Ce mécanisme peut servir, par exemple, à mettre en place un formulaire de demande en ligne, un formulaire de feedback pour les visiteurs du site ou encore un sondage directement intégrable dans une page Drupal.
Où trouver : Gérer → Contenu → Formulaire ONLYOFFICE.
Création et édition des formulaires
Pour créer un nouveau formulaire PDF, il suffit de cliquer sur Créer et télécharger → Vide, puis de donner un nom au fichier.
Les utilisateurs peuvent également importer un formulaire PDF existant afin dy ajouter ou modifier des champs interactifs.
Tous les formulaires créés ou téléchargés apparaissent dans la section correspondante et peuvent être ouverts à tout moment dans léditeur PDF intégré, ce qui facilite les mises à jour sans réimportation du fichier.
Intégration dans le contenu Drupal
Les formulaires sont désormais gérés comme un type de média et peuvent donc être stockés dans la médiathèque et réutilisés dans différents contenus.
Un nouveau type de champ, widget et formatter facilite encore lintégration : il suffit dajouter un champ « Formulaire ONLYOFFICE » à un type de contenu (par ex. Article), puis de configurer laffichage.
Pour publier un formulaire :
- Créez un champ « Formulaire ONLYOFFICE » pour le type de contenu voulu.
- Ajustez laffichage du champ (widget et formatage).
- Ajoutez un contenu et sélectionnez un formulaire existant ou créez-en un nouveau.
Gestion des formulaires et des soumissions
Avec ce connecteur mis à jour, Drupal devient non seulement un outil de publication de formulaires, mais aussi de collecte et de suivi des réponses.
Les visiteurs remplissent les formulaires directement sur la page et soumettent leurs données en un clic. Les administrateurs accèdent ensuite à lensemble des résultats dans Gérer → Contenu → Formulaire ONLYOFFICE → Formulaires soumis, classés par modèle.
Exemple : pour un événement, une organisation peut créer un formulaire dinscription. Les visiteurs saisissent leurs coordonnées, et toutes les réponses apparaissent automatiquement dans Drupal, prêtes à être consultées ou exportées.
Autres mises à jour
- Problème résolu concernant lenregistrement de fichiers vides.
- Compatibilité confirmée avec Drupal 11.
- Fin du support pour Drupal 9.
Obtenez le connecteur
Le connecteur dintégration ONLYOFFICE pour Drupal est disponible dans le répertoire officiel des modules Drupal.
Ressources utiles
Obtenir ONLYOFFICE Docs : Enterprise / Community
Toutes les intégrations
