Les développeurs dONLYOFFICE ont publié une mise à jour du plugin IA qui apporte de nouvelles fonctionnalités et une interaction plus intelligente dans les éditeurs. Avec lintroduction dun agent IA contextuel actuellement disponible en version bêta, la prise en charge de nouveaux fournisseurs et dautres améliorations, le plugin se transforme en un assistant documentaire plus complet.
Quest-ce que lagent IA intégré dans ONLYOFFICE ?
Lagent IA intégré est un assistant contextuel accessible depuis les éditeurs ONLYOFFICE via un panneau flottant. Il est proposé en tant que fonctionnalité bêta du plugin IA.
Lagent permet aux utilisateurs de communiquer en langage naturel pour effectuer des tâches courantes sans avoir à chercher dans les menus. La version bêta inclut un ensemble de fonctions prédéfinies adaptées aux usages fréquents de chaque éditeur.
Lagent conserve lhistorique des conversations, ce qui permet daffiner les résultats pas à pas ou de poursuivre des demandes complexes.
Scénarios : à quoi ça sert ?
Générer et réécrire du texte. Demandez à lagent IA de créer du contenu à partir de rien ou daméliorer un texte existant, le tout directement dans le document. Il permet de générer des résumés, développer des idées, reformuler des phrases ou adapter le ton et le style simplement en décrivant vos besoins en langage naturel.
Mettre en forme les documents plus intelligemment. Appliquez la mise en forme sans chercher les options dans les menus grâce à lagent IA : vous décrivez ce que vous voulez et léditeur met à jour le contenu automatiquement.
Analyser et visualiser les données. Agrégez, triez et filtrez les informations dans les feuilles de calcul, puis générez des représentations visuelles à partir de plages sélectionnées ou de feuilles entières. Créez des diagrammes et des images basés sur des données pour vos diapositives à partir de descriptions simples, le tout intégré au flux de travail.
Comment installer lagent IA ?
Lagent IA fait partie du plugin IA, qui est désactivé par défaut pour des raisons de sécurité. Ainsi, ladministrateur garde le contrôle et choisit sil souhaite activer lIA dans les éditeurs.
Trouvez l'instruction détaillée dans cet article.
Comment utiliser lagent IA ?
Pour lancer lagent dans nimporte quel éditeur, utilisez Ctrl + / (pour AZERTY : Ctrl + Shift + /). Saisissez votre demande dans la ligne de lagent IA et obtenez une réponse instantanée.
Léditeur conserve lhistorique des demandes pour continuer la conversation étape par étape. Pour repartir de zéro, utilisez Ctrl + Alt + / pour réinitialiser lhistorique. Pour fermer lagent, appuyez sur Échap.
Lagent IA peut être activé dans : ONLYOFFICE Docs, ONLYOFFICE DocSpace et ONLYOFFICE Desktop Editors (version 9.0.4 et plus récente) ; le plugin IA nécessite la version 2.4 ou ultérieure.
Fonctionnalités clés de lagent IA (BÊTA)
La version bêta propose des fonctions de base par éditeur :
Éditeur de documents texte
- Diffusion de texte en continu : génération de paragraphes et textes.
- Explications contextuelles : ajout dexplications en commentaire (sur sélection ou mot courant).
- Réécriture : réécrire des phrases/paragraphe avec option de suivi des modifications.
- Ajustement du style de paragraphe (ex. « mettre le premier paragraphe en Titre 1 »).
- Mise en forme du texte (ex. « mettre le texte en gras »).
Éditeur de tableurs
- Tableaux croisés dynamiques : agrégation et analyse des données.
- Filtrage et tri : affiner et organiser les vues de données.
- Graphiques et diagrammes : création de représentations visuelles à partir de sélections ou de plages.
Éditeur de présentations
- Ajout et duplication de diapositives.
- Insertion de formes et dimages générées à partir de descriptions.
- Définition de larrière-plan des diapositives.
- Création de diagrammes externes basés sur des données.
Autres mises à jour du plugin IA
Nouveaux fournisseurs pris en charge
Outre les options précédentes, le plugin prend désormais en charge notamment :
- LM Studio (pour lexécution locale de LLM)
- Zhipu AI
Nouveau protocole de diffusion en continu et meilleure compatibilité
Pour améliorer la compatibilité avec des fournisseurs comme Ollama ou LM Studio dans ONLYOFFICE Desktop Editors, le plugin utilise désormais le schéma de protocole onlyoffice:// au lieu de file://. Ce changement augmente la cohérence et la sécurité entre configurations locales. Il est recommandé de mettre à jour les instructions de configuration en conséquence.
Essayez la nouvelle IA
Essayez le nouvel agent IA et les autres mises à jour du plugin IA dès maintenant dans ONLYOFFICE Desktop Editors ou créez un compte DocSpace gratuit.
Veuillez noter que léquipe ONLYOFFICE nest pas responsable de lexactitude ou de la fiabilité des informations et du contenu fournis par des modèles et assistants dIA tiers.
