Mise à jour du plugin IA pour ONLYOFFICE : nouvel agent IA
Interaction intelligente avec les éditeurs, prise en charge de nouveaux fournisseurs et autres améliorations

Le , par Daria Lapikhina
2 commentaires

Découvrez le nouvel agent IA pour ONLYOFFICE : interaction intelligente avec les éditeurs, nouveaux fournisseurs dIA et plus encore

Les développeurs dONLYOFFICE ont publié une mise à jour du plugin IA qui apporte de nouvelles fonctionnalités et une interaction plus intelligente dans les éditeurs. Avec lintroduction dun agent IA contextuel actuellement disponible en version bêta, la prise en charge de nouveaux fournisseurs et dautres améliorations, le plugin se transforme en un assistant documentaire plus complet.

Quest-ce que lagent IA intégré dans ONLYOFFICE ?

Lagent IA intégré est un assistant contextuel accessible depuis les éditeurs ONLYOFFICE via un panneau flottant. Il est proposé en tant que fonctionnalité bêta du plugin IA.

Lagent permet aux utilisateurs de communiquer en langage naturel pour effectuer des tâches courantes sans avoir à chercher dans les menus. La version bêta inclut un ensemble de fonctions prédéfinies adaptées aux usages fréquents de chaque éditeur.

Lagent conserve lhistorique des conversations, ce qui permet daffiner les résultats pas à pas ou de poursuivre des demandes complexes.



Scénarios : à quoi ça sert ?

Générer et réécrire du texte. Demandez à lagent IA de créer du contenu à partir de rien ou daméliorer un texte existant, le tout directement dans le document. Il permet de générer des résumés, développer des idées, reformuler des phrases ou adapter le ton et le style simplement en décrivant vos besoins en langage naturel.

Mettre en forme les documents plus intelligemment. Appliquez la mise en forme sans chercher les options dans les menus grâce à lagent IA : vous décrivez ce que vous voulez et léditeur met à jour le contenu automatiquement.

Analyser et visualiser les données. Agrégez, triez et filtrez les informations dans les feuilles de calcul, puis générez des représentations visuelles à partir de plages sélectionnées ou de feuilles entières. Créez des diagrammes et des images basés sur des données pour vos diapositives à partir de descriptions simples, le tout intégré au flux de travail.

Comment installer lagent IA ?

Lagent IA fait partie du plugin IA, qui est désactivé par défaut pour des raisons de sécurité. Ainsi, ladministrateur garde le contrôle et choisit sil souhaite activer lIA dans les éditeurs.

Trouvez l'instruction détaillée dans cet article.

Comment utiliser lagent IA ?

Pour lancer lagent dans nimporte quel éditeur, utilisez Ctrl + / (pour AZERTY : Ctrl + Shift + /). Saisissez votre demande dans la ligne de lagent IA et obtenez une réponse instantanée.

Léditeur conserve lhistorique des demandes pour continuer la conversation étape par étape. Pour repartir de zéro, utilisez Ctrl + Alt + / pour réinitialiser lhistorique. Pour fermer lagent, appuyez sur Échap.

Lagent IA peut être activé dans : ONLYOFFICE Docs, ONLYOFFICE DocSpace et ONLYOFFICE Desktop Editors (version 9.0.4 et plus récente) ; le plugin IA nécessite la version 2.4 ou ultérieure.

Fonctionnalités clés de lagent IA (BÊTA)

La version bêta propose des fonctions de base par éditeur :

Éditeur de documents texte

  • Diffusion de texte en continu : génération de paragraphes et textes.
  • Explications contextuelles : ajout dexplications en commentaire (sur sélection ou mot courant).
  • Réécriture : réécrire des phrases/paragraphe avec option de suivi des modifications.
  • Ajustement du style de paragraphe (ex. « mettre le premier paragraphe en Titre 1 »).
  • Mise en forme du texte (ex. « mettre le texte en gras »).

Éditeur de tableurs

  • Tableaux croisés dynamiques : agrégation et analyse des données.
  • Filtrage et tri : affiner et organiser les vues de données.
  • Graphiques et diagrammes : création de représentations visuelles à partir de sélections ou de plages.

Éditeur de présentations

  • Ajout et duplication de diapositives.
  • Insertion de formes et dimages générées à partir de descriptions.
  • Définition de larrière-plan des diapositives.
  • Création de diagrammes externes basés sur des données.


Autres mises à jour du plugin IA

Nouveaux fournisseurs pris en charge

Outre les options précédentes, le plugin prend désormais en charge notamment :

  • LM Studio (pour lexécution locale de LLM)
  • Zhipu AI

Nouveau protocole de diffusion en continu et meilleure compatibilité

Pour améliorer la compatibilité avec des fournisseurs comme Ollama ou LM Studio dans ONLYOFFICE Desktop Editors, le plugin utilise désormais le schéma de protocole onlyoffice:// au lieu de file://. Ce changement augmente la cohérence et la sécurité entre configurations locales. Il est recommandé de mettre à jour les instructions de configuration en conséquence.

Essayez la nouvelle IA

Essayez le nouvel agent IA et les autres mises à jour du plugin IA dès maintenant dans ONLYOFFICE Desktop Editors ou créez un compte DocSpace gratuit.

Veuillez noter que léquipe ONLYOFFICE nest pas responsable de lexactitude ou de la fiabilité des informations et du contenu fournis par des modèles et assistants dIA tiers.
2 commentaires
PC241167
Avatar de PC241167
Le 13/08/2025 à 17:00
ce qui me fait marrer c'est que tous les éditeurs ne manquent pas de signaler qu'il faut demeurer prudents et corriger les fautes commises par l'IA c'est quand même marrant "Notre truc c'est super ça a a le niveau d'un docteur en... tout mais ça dit quand même plein de conneries donc corrigez et si possible ayant préalablement un doctorat pas virtuel pour corriger les fautes commises par notre docteur tous azimuts virtuel " (NB je confirme ça dit de belles conneries parole de vieux docteur et ++ ) En fait comme l'IA nexiste pas au sens littéral, il faut pouvoir engager la responsabilité de l'éditeur et créateur de l'IA quand un préjudice est causé suite à une décision prise sur le fondement d'une mauvaise analyse par une IA ou carrément suite à une conne.. pardon on dit hallucination c'est plus joli d'une IA. ça calmerait bien des ardeurs financières et marketing de sociétés trop enthousiastes.
léquipe ONLYOFFICE nest pas responsable de lexactitude ou de la fiabilité des informations et du contenu fournis par des modèles et assistants dIA tiers.
ils ont bien raison d'être prudents
der§en
Avatar de der§en
Le 13/08/2025 à 19:02
Jamais utilisé onlyoffice, cest mieux que libreoffice ?
