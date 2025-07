La solution open source DzzOffice modernise la collaboration documentaire avec l'intégration de la suite bureautique ONLYOFFICE Docs

DzzOffice en quelques mots

Le besoin d'une édition documentaire avancée

Fonctionnement de l’intégration

Créer, téléverser et modifier des documents bureautiques directement dans DzzOffice.

Ouvrir des fichiers avec ONLYOFFICE Docs via une nouvelle option dans la barre d’outils.

Partager des documents avec différents niveaux de permission (lecture seule, édition, expiration, protection par mot de passe).

Coéditer en temps réel, suivre les modifications et commenter.

Une collaboration renforcée

Pour aller plus loin

Ressources utiles



DzzOffice est une solution open source de collaboration déjà bien implantée dans les entreprises et les administrations. Elle propose une gamme d’outils pour le travail en équipe, incluant stockage de fichiers, communication, organisation des tâches et gestion documentaire. Entièrement autohébergée, elle garantit aux utilisateurs un contrôle total sur leurs données.L'équipe DzzOffice souhaitait aller plus loin en permettant l'édition directe de fichiers bureautiques sans téléchargement local, pour rationaliser les processus de travail. Cela impliquait l'intégration d'une suite bureautique en ligne sécurisée, compatible avec les formats courants (DOCX, XLSX, PPTX) et offrant des capacités de coédition.Fu Hao, directeur de produit chez DzzOffice, explique : "ONLYOFFICE est disponible sous forme de module dans le DzzOffice App Market. Une fois installé et activé par l’administrateur, les utilisateurs peuvent :Les utilisateurs bénéficient d’un environnement intégré qui combine gestion documentaire et édition collaborative, sans compromis sur la confidentialité. DzzOffice et ONLYOFFICE forment ainsi une solution complète pour les structures souhaitant garder la maîtrise de leur infrastructure bureautique.DzzOffice et ONLYOFFICE poursuivent leur collaboration pour enrichir encore l’expérience utilisateur. L’équipe de développement promet d’ajouter prochainement des intégrations plus profondes, notamment avec le chat et la gestion de tâches.