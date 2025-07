ONLYOFFICE DocSpace, la solution de collaboration en ligne d'OnlyOffice, s'intègre à la plateforme monday.com : une nouvelle collaboration documentaire

Une collaboration documentaire directement dans monday.com

Fonctionnalités clés de l'intégration

Liaison directe entre tableaux monday.com et salles DocSpace : chaque tâche ou projet peut disposer de son espace documentaire dédié.

: chaque tâche ou projet peut disposer de son espace documentaire dédié. Édition collaborative en temps réel : les membres peuvent visualiser, modifier et commenter des fichiers simultanément.

: les membres peuvent visualiser, modifier et commenter des fichiers simultanément. Gestion fine des droits d'accès : chaque utilisateur hérite d’un rôle spécifique, tel que créateur de contenu ou lecteur.

: chaque utilisateur hérite d’un rôle spécifique, tel que créateur de contenu ou lecteur. Création rapide de salles : un clic suffit pour générer une nouvelle salle publique liée à un tableau monday.

: un clic suffit pour générer une nouvelle salle publique liée à un tableau monday. Accès sécurisé : fichiers partageables via des liens externes publics sans compromettre la sécurité.

Cas d’usage par secteur

Installation de l'application

Connectez-vous à votre compte monday.com en tant qu'administrateur. Accédez à la marketplace monday.com. Cliquez sur le bouton Installer pour ajouter l’application ONLYOFFICE DocSpace à votre espace de travail monday. Activez-la dans tous les espaces ou limitez-la à certains.

Configuration rapide

Ouvrez un tableau monday. Cliquez sur l’icône (+) et choisissez Apps. Sélectionnez ONLYOFFICE DocSpace et ajoutez-la au tableau. Connectez-vous avec vos identifiants DocSpace (URL, email, mot de passe). Rendez-vous dans Outils de développement > JavaScript SDK dans DocSpace et ajoutez l’URL de votre espace monday.com.

Utilisation : créer et gérer des salles

Gestion des accès

Les utilisateurs de monday ayant le rôle de membre de l’équipe sont automatiquement ajoutés à la salle DocSpace avec le rôle de créateur de contenu dans DocSpace, ce qui leur donne un accès complet à la visualisation, à l’édition, à la création et au téléchargement de fichiers.

sont automatiquement ajoutés à la salle DocSpace avec le rôle de dans DocSpace, ce qui leur donne un accès complet à la visualisation, à l’édition, à la création et au téléchargement de fichiers. Les utilisateurs de monday ayant le rôle de lecteur ou d’invité ne seront pas automatiquement ajoutés à la salle. Cependant, ils peuvent consulter les fichiers via le lien externe public.

ne seront pas automatiquement ajoutés à la salle. Cependant, ils peuvent consulter les fichiers via le lien externe public. Même si le tableau est partagé avec un groupe plus large (par exemple, « Tout le monde au projet X »), ces utilisateurs ne seront pas invités dans la salle, mais pourront accéder aux fichiers pour les consulter.

Vous avez déjà un compte ONLYOFFICE DocSpace et un rôle de lecteur/invité sur monday.com ? En cliquant sur l’icône de l’engrenage dans l’onglet de l’application, vous pouvez accéder aux Paramètres de l’application pour vous connecter avec vos identifiants DocSpace, même si vous n’êtes pas un administrateur de monday.

Conclusion



ONLYOFFICE DocSpace est la solution en ligne d'OnlyOffice qui permet aux équipes de collaborer facilement grâce à des salles personnalisables, de modifier le contenu partagé en temps réel, de travailler plus rapidement avec des assistants d'IA, tout en protégeant les données d'entreprise sensibles.Grâce à cette application, les équipes peuvent désormais connecter leurs fichiers de travail à des "salles" DocSpace, conçues pour faciliter l'accès, l'édition, la coédition en temps réel et la gestion des autorisations. Chaque salle peut être liée à un tableau monday pour permettre aux membres de l'équipe de collaborer sur des documents sans quitter leur environnement de gestion de projet.: un tableau monday dédié au suivi des livrables peut être lié à une salle publique contenant tous les fichiers essentiels du projet.: les documents d’une campagne (visuels, brouillons, accords) sont stockés dans une salle partagée, accessible à tous les collaborateurs du tableau.: manuels d'intégration, politiques internes et autres documents RH sont centralisés dans des salles reliées aux tableaux d’intégration.: une salle DocSpace peut contenir les spécifications, la documentation API et les plans de test associés à un tableau de sprint.: chaque client dispose d'une salle liée à son tableau où sont stockés les contrats, maquettes et documents validés.Seuls les administrateurs peuvent désinstaller l’application.Une fois connecté, vous recevrez une notification « Bienvenue à DocSpace Board » confirmant la réussite de l’intégration. Important : Les utilisateurs réguliers de monday.com ne peuvent utiliser l’application qu’une fois qu’elle a été entièrement configurée par un administrateur.La collaboration dans ONLYOFFICE DocSpace commence par la création d’une salle, où votre équipe peut stocker des fichiers et y travailler en collaboration. Voici comment cela fonctionne.Après avoir configuré l’application, l’administrateur de monday.com peut cliquer sur le boutondans l’onglet DocSpace.Une salle publique sera automatiquement créée dans ONLYOFFICE DocSpace. Deux balises prédéfinies seront attribuées : l’intégration de monday et les identifiants uniques.Dans cette salle, les membres de l’équipe peuvent stocker, modifier et coéditer des documents bureautiques, y compris des documents texte, des présentations, des PDF et des feuilles de calcul.Si vous décidez de supprimer ou d’archiver une salle liée à un tableau de monday.com, il est facile de se déconnecter. Il vous suffit de cliquer sur Déconnecter dans l’onglet de l’application. Vous pouvez ensuite créer une nouvelle salle si nécessaire.L’application ONLYOFFICE DocSpace pour monday.com apporte un niveau de collaboration documentaire inédit pour les équipes qui souhaitent centraliser leurs processus, partager de l’information rapidement et sécuriser leurs échanges. Une installation simple, une gestion intuitive et une réelle fluidité dans l’édition des documents en font un allié de taille dans votre écosystème monday.