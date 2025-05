ONLYOFFICE annonce la mise à jour des applications ONLYOFFICE pour Odoo, notamment l'amélioration de la création des formulaires PDF, une sécurité renforcée et de nouvelles fonctionnalités pour les modèles

Formulaires PDF dans Odoo Enterprise

champs de texte simples,

cases à cocher,

boutons radio,

listes déroulantes,

boîtes combo,

champs pour adresses e-mail,

zones de signature,

zones d’image,

et autres champs spécifiques.

Optimisation de l’ouverture des fichiers

Sécurité documentaire et gestion des accès

les fichiers verrouillés par un autre utilisateur ne peuvent plus être ni ouverts, ni modifiés, empêchant ainsi toute modification non autorisée ;

les utilisateurs sans autorisation n’ont plus la possibilité de consulter les documents, y compris en lecture seule.

l’accès au mode démo pour les utilisateurs ne disposant pas des droits système,

l’ajout d’un curseur pour naviguer dans la liste des documents créés,

la prise en charge des extensions de fichiers en majuscules.

Améliorations pour Odoo Community

retour automatique à l’emplacement du fichier après édition,

ajout d’un shardkey dans la chaîne de requête pour un traitement distribué,

personnalisation de la durée de vie des jetons JWT pour renforcer la sécurité,

prise en charge d’un modèle de document par défaut même pour les langues non officiellement supportées,

ajout de fichiers modèles vides pour les langues suivantes : basque, finnois, galicien, hébreu, norvégien, turc et chinois traditionnel.

Nouvelles fonctionnalités dans ONLYOFFICE Templates

Aperçu du modèle avant le remplissage : les utilisateurs peuvent visualiser un modèle avant de le télécharger, ce qui leur permet de vérifier qu’il s’agit du bon document et que les données attendues sont présentes ;





: les utilisateurs peuvent visualiser un modèle avant de le télécharger, ce qui leur permet de vérifier qu’il s’agit du bon document et que les données attendues sont présentes ; Impression groupée : plusieurs modèles peuvent être sélectionnés et imprimés en une seule opération. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les environnements de travail traitant un grand volume de documents. Les fichiers imprimés sont regroupés dans une archive compressée au format ZIP.

Ressources utiles



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 369 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Il est désormais possible de créer des formulaires PDF dynamiques directement dans Odoo grâce à l’éditeur intégré ONLYOFFICE. Ces formulaires peuvent contenir une large variété de champs, notamment :Cette fonctionnalité permet d’automatiser la génération et la gestion de formulaires à remplir, sans recourir à des outils tiers.Un nouveau paramètre permet d’ouvrir les documents dans le même onglet du navigateur, évitant ainsi l’accumulation de fenêtres ouvertes. Ce comportement est désormais respecté lors de la création de nouveaux fichiers. Les utilisateurs sans droits d’accès aux paramètres système peuvent également configurer ce comportement.La mise à jour introduit plusieurs améliorations en matière de sécurité :D’autres nouveautés incluent :L’intégration pour Odoo Community bénéficie également d’ajustements techniques, notamment :La solution ONLYOFFICE Templates, dédiée à la création et à la gestion de modèles de documents, évolue avec une interface utilisateur entièrement repensée pour une expérience plus intuitive et fluide.Plusieurs nouvelles fonctions sont introduites :ONLYOFFICE Docs pour Odoo : auto-hébergé