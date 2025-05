ONLYOFFICE DocSpace Developer 3.1, la dernière version de l'éditeur de documents en ligne DocSpace pour développeurs, est disponible : nouvelles fonctionnalités et évolutions de l’API

Nouveautés principales de DocSpace Developer 3.1

Remplissage de formulaires basé sur les rôles dans les salles de données virtuelles, pour une gestion plus fine des permissions et une meilleure sécurité ;

Modèles de salles réutilisables, facilitant la création rapide d’espaces adaptés à différents cas d’usage ;

Amélioration de la gestion des invités pour une collaboration fluide avec des utilisateurs externes ;

Partage simplifié des formulaires PDF, gestion des versions optimisée et opérations sur fichiers plus fluides.

