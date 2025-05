L'éditeur en ligne pour les documents ONLYOFFICE Docs introduit de nouvelles mises à jour de l’API : tour d'horizon des améliorations

Prise en charge étendue des formats de fichiers

pages

key

numbers

hwp

hwpx

Code : Sélectionner tout 1

2

const config = { documentType: "pages",

Options de personnalisation améliorées

Masquer les conseils sur les fonctionnalités



Le paramètre editorConfig.customization.features.featuresTips permet d’activer ou de désactiver les infobulles sur les nouvelles fonctionnalités lors du premier chargement de l’éditeur à la suite d’une mise à jour. La valeur par défaut est true.

Le paramètre editorConfig.customization.features.featuresTips permet d'activer ou de désactiver les infobulles sur les nouvelles fonctionnalités lors du premier chargement de l'éditeur à la suite d'une mise à jour. La valeur par défaut est true.

Afficher les barres de défilement de la feuille de calcul



À partir de la version 8.3, il est possible de définir si le défilement horizontal/vertical est automatiquement affiché ou caché lorsque l’éditeur de feuilles de calcul est chargé. Vérifiez editorConfig.customization.showHorizontalScroll et editorConfig.customization.showVerticalScroll pour contrôler ces paramètres.

À partir de la version 8.3, il est possible de définir si le défilement horizontal/vertical est automatiquement affiché ou caché lorsque l'éditeur de feuilles de calcul est chargé. Vérifiez editorConfig.customization.showHorizontalScroll et editorConfig.customization.showVerticalScroll pour contrôler ces paramètres.

Arrière-plan du diaporama de la présentation



Utilisez le paramètre editorConfig.customization.slidePlayerBackground pour définir la couleur d’arrière-plan du diaporama aux formats HEX, RVB ou RGBA. Par exemple, #ff0000, rgb(255, 0, 0), rgba(255, 0, 0, 0.5) .



Code : Sélectionner tout 1

2

3

showHorizontalScroll: true, showVerticalScroll: true, slidePlayerBackground: "#000000",

Couleurs des en-têtes de documents



Personnalisez les styles d’en-tête dans l’éditeur de documents avec le paramètre editorConfig.customization.wordHeadingsColor , qui permet de spécifier des couleurs HEX.

Bouton Mobile Info



Permettez l’affichage du bouton Informations sur le document pour les éditeurs mobiles utilisant editorConfig.customization.mobile.info . La valeur par défaut est false.

Mode pointeur



Ajustez le mode du pointeur (sélection ou main) dans le visualiseur de présentation à l’aide du paramètre editorConfig.customization.pointerMode . La valeur par défaut est select.





Barre d'outils compacte pour le visualiseur



Le paramètre editorConfig.customization.compactToolbar prend désormais en charge le mode d’affichage, permettant de basculer entre les barres d’outils complète et compacte. La valeur par défaut du mode de visualisation est true.

Fonctions de sécurité améliorées

lorsque l’utilisateur doit saisir un mot de passe pour ouvrir le document protégé ;

lorsque l’utilisateur doit sélectionner un encodage pour le fichier TXT ;

lorsque l’utilisateur doit sélectionner un encodage et un délimiteur pour le fichier CSV.

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

function onUserActionRequired() { console.log("Enter a password") }; const config = { events: { onUserActionRequired, }, }; const docEditor = new DocsAPI.DocEditor("placeholder", config);

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

{ "c": "drop", "key": "Khirz6zTPdfd7", "users": ["6d5a81d0"] }

Nouvelles méthodes de l’API Office

Signets

Contrôles du contenu

Sections

Filtres automatiques

Sélection

Et plus encore

Mises à jour de l’API des plugins

Recherche de contenu



La méthode GetSelectedContent permet de récupérer un contenu sélectionné dans un format spécifié.

expression.GetSelectedContent(prop);

La méthode permet de récupérer un contenu sélectionné dans un format spécifié. Messages d’erreur



La méthode ShowError permet aux plugins d’afficher des messages d’erreur ou d’avertissement.

expression.ShowError(error, level);

La méthode permet aux plugins d’afficher des messages d’erreur ou d’avertissement. Propriétés du contrôle de contenu amélioré



Les nouvelles propriétésShd (ombrage d’arrière-plan) et Border améliorent l’objet ContentControlProperties pour une meilleure personnalisation visuelle.

Les nouvelles propriétésShd (ombrage d’arrière-plan) et Border améliorent l’objet pour une meilleure personnalisation visuelle. Activation du panneau



Le paramètre isActivated vous permet de spécifier si un panneau de plugin créé est développé (true) ou réduit (false) au chargement.



