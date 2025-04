ONLYOFFICE DocSpace 3.1 est disponible : remplissage de formulaires basé sur les rôles dans VDR, modèles de salles, gestion avancée des invités et plus encore

Remplissage de formulaires basé sur les rôles dans les salles de données virtuelles

Modèles de salles

Partage de salles simplifié

Partage et gestion des invités

Partage d’invités entre les équipes via un simple lien, avec options d’approbation ou de refus.

Attribution flexible de rôles aux invités, incluant les rôles d’utilisateur, d’administrateur de salle ou d’administrateur de DocSpace.

Accès restreint et temporaire aux sections Documents pour les invités nouvellement ajoutés.

Gestion de fichiers améliorée

Autres améliorations

Gestion simplifiée des versions de fichiers, avec possibilité de suppression des versions spécifiques.

Téléchargement plus flexible des fichiers protégés par mot de passe, incluant la conversion de format.

Affichage optimisé de la progression des opérations sur les fichiers et désactivation des fenêtres de confirmation selon les préférences.

Nouvelles options de sécurité et de personnalisation

Nouveaux outils pour les développeurs

Personnalisation de la marque

