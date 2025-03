L'application ONLYOFFICE pour Dropbox passe à la version 1.1.0 avec des avatars d'utilisateurs, l'historique des versions et le mode sombre

Avatars d'utilisateurs pour une collaboration plus personnalisée

Historique des versions intégré

Mode sombre pour plus de confort

Sélection des régions pour la conversion de fichiers

Autres améliorations

Prise en charge des fichiers protégés par mot de passe lors de la conversion.

Gestion améliorée des erreurs de type de données.

Liste élargie des formats de fichiers pris en charge.

Téléchargez l'application



Avec cette mise à jour, vous pouvez désormais afficher votre photo de profil directement dans l'éditeur. Cette fonctionnalité permet d'identifier facilement les collaborateurs en temps réel, rendant le travail d'équipe plus intuitif et transparent.L'application permet désormais d'accéder à l'historique des versions directement depuis l'éditeur. Suivez toutes les modifications apportées aux documents, affichez la liste des révisions avec les noms des auteurs, les dates et heures de création, et restaurez les versions précédentes si nécessaire.Pour plus de clarté, les portions de texte supprimées peuvent être mises en évidence dans le panneau d'historique.La version 1.1.0 introduit la prise en charge du mode sombre dans les éditeurs, réduisant la fatigue oculaire lors du travail dans des environnements peu éclairés. En plus de l'interface sombre, il est possible d'appliquer une couleur de fond foncée aux documents pour une meilleure lisibilité.Lors de la conversion de fichiers, vous pouvez désormais choisir une région pour optimiser les paramètres de localisation et garantir un formatage précis des documents.Essayez la nouvelle version de l'application ONLYOFFICE pour Dropbox et profitez d'une expérience d'édition de documents encore plus complète. L'application utilise le locataire préconfiguré de ONLYOFFICE Docs Cloud, ne nécessitant aucune configuration supplémentaire.