ONLYOFFICE Documents 8.3 apporte de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour iOS et Android, notamment la prise en charge des fichiers Apple et Hangul Word

ONLYOFFICE Documents pour iOS prend désormais en charge les dernières fonctionnalités de DocSpace 3.0, y compris les salles de données virtuelles, les nouveaux rôles d'utilisateur et l'authentification via OAuth 2.0.Les utilisateurs peuvent maintenant protéger leurs feuilles de calcul avec un mot de passe, limitant ainsi l'accès aux informations sensibles. Cette fonction permet de sécuriser :Les utilisateurs d'iPad peuvent désormais travailler avec une interface à onglets, facilitant la navigation entre plusieurs documents ouverts simultanément.Un champ de signature permet désormais d'insérer une image, de dessiner ou de taper une signature pour remplir facilement les formulaires PDF.ONLYOFFICE Documents 8.3 pour iOS prend maintenant en charge l'affichage des fichiers Apple (Pages, Numbers, Keynote) et Hangul Word (HWP, HWPX), élargissant ainsi les possibilités de compatibilité.Les tablettes Android bénéficient également d'une interface à onglets, facilitant le travail multitâche et l'organisation des documents ouverts.La nouvelle version améliore l'accès aux dernières fonctionnalités de DocSpace, telles que les salles de données sécurisées et les quotas de stockage personnalisables.Les utilisateurs peuvent maintenant insérer des graphiques radar pour analyser et comparer plus facilement des données complexes.Comme pour la version iOS, ONLYOFFICE Documents 8.3 pour Android prend en charge les fichiers Apple et Hangul Word.Désormais, les utilisateurs peuvent mettre à jour l'application directement depuis l'interface sans quitter l'application, facilitant l'accès aux dernières améliorations.Vous pouvez télécharger la version 8.3 de ONLYOFFICE Documents gratuitement :