ONLYOFFICE lance Docs 8.3 apportant des nouveautés et des améliorations à suite bureautique en ligne, notamment les tampons PDF, la compatibilité avec les formats étendus et la fusion des formes

Compatibilité étendue avec de nouveaux formats

Améliorations de l'éditeur PDF

Tampons PDF pour apposer des marques officielles sur les documents.

Sélection multiple de pages pour une gestion plus rapide et efficace.

Panneau rapide d'édition des annotations pour modifier rapidement la couleur, ajouter des commentaires ou supprimer des éléments.

Réglage de l'opacité des annotations pour un affichage personnalisé.

Collaboration améliorée. Annulez vos dernières actions au cours de sessions de coédition en temps réel dans des fichiers PDF sans interrompre le flux de travail de votre équipe.

Nouvelles fonctionnalités dans le tableur

Mise à jour automatique des liens externes pour garantir des données actualisées.

Nouvelles options de remplissage automatique pour compléter facilement les jours, mois et années.

Meilleure gestion des tableaux croisés dynamiques pour des analyses plus efficaces.

Détection automatique des délimiteurs pour l'ouverture des fichiers CSV.

Améliorations de l'éditeur de présentations

Nouvel onglet Conception pour simplifier l'application des styles et des schémas de couleurs.

Possibilité de dessiner sur les diapositives en mode diaporama et présentateur avec des outils stylo et surligneur.

Boutons améliorés dans le visualiseur de présentation pour une navigation plus intuitive.

Fusion des formes dans tous les éditeurs

Union

Combinaison

Fragmentation

Intersection

Soustraction

Prise en charge améliorée des langues et de l'affichage RTL

Meilleur support des langues RTL, incluant la possibilité de modifier la direction par défaut de la feuille de calcul, de changer la direction du paragraphe (LTR ⇌ RTL) dans les documents texte, correction de l'affichage des caractères non imprimables pour les paragraphes RTL dans les documents texte ; Ajout de la localisation en albanais.

, incluant la possibilité de modifier la direction par défaut de la feuille de calcul, de changer la direction du paragraphe* (LTR ⇌ RTL) dans les documents texte, correction de l’affichage des caractères non imprimables pour les paragraphes RTL dans les documents texte ; Ajout de la localisation en albanais.

Autres améliorations

Possibilité de comparer les documents au niveau du caractère ou du mot.

Amélioration de la gestion des documents protégés.

Affichage et masquage des barres de défilement dans les feuilles de calcul.

Réinitialisation du recadrage des images directement depuis le panneau de droite.

