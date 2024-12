Création des formulaires PDF à partir de l’interface HumHub

Édition et coédition des fichiers PDF

Passer du mode commentaire au mode édition ;

au mode ; Modifier et aligner le texte dans leurs fichiers ;

Insérer et modifier des formes, des tableaux, des images, des hyperliens et des objets TextArt ;

Ajouter, faire pivoter et supprimer des pages ;

Laisser des commentaires et des rappels de texte ;

Dessiner à l’aide des outils Stylo et Surligneur ;

et ; Coéditer des PDF en temps réel en mode rapide ou strict.

Autres améliorations

Modèles vides par défaut ;

Modèles de fichiers vides en arabe, basque, finnois, slovène, norvégien et serbe (cyrillique) ;

Liste actualisée des formats pris en charge ;

Nouvelle adresse du serveur de démo ;

Configuration de l’expiration du JWT.

