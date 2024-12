ONLYOFFICE annonce le connecteur ONLYOFFICE v1.2.0 pour Confluence Cloud, qui permet de modifier et de coéditer des fichiers PDF

Travail sur des fichiers PDF

Modifier le texte existant dans vos fichiers et ajouter de nouvelles zones de texte horizontales et verticales ;

Insérer et modifier divers objets, tels que des tableaux, des formes, des images, des liens hypertextes, des équations et des TextArts ;

Faire pivoter les pages, en ajouter de nouvelles et supprimer celles dont vous n’avez plus besoin.









Créez de nouveaux fichiers bureautiques







Ajoutez des liens externes aux cellules de vos feuilles de calcul







Prise en charge des avatars des utilisateurs







Plus de formats pris en charge

Documents texte : DOCM, DOCX, DOTM, DOTX ;

: DOCM, DOCX, DOTM, DOTX ; Feuilles de calcul : XLSM, XLSX, XLTM, XLTX ;

: XLSM, XLSX, XLTM, XLTX ; Présentations : POTM, POTX, PPSM, PPSX, PPTM, PPTX ;

: POTM, POTX, PPSM, PPSX, PPTM, PPTX ; Autres fichiers bureautiques : PDF.

Obtenez le connecteur ONLYOFFICE mis à jour