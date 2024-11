ONLYOFFICE DocSpace Developer : la nouvelle solution offre un stockage sécurisé de documents et une collaboration pour les utilisateurs de votre application web

En quoi consiste ONLYOFFICE DocSpace Developer ?

À qui s’adresse DocSpace Developer ?

Que recevront vos utilisateurs finaux ?

Différents types de salles pour différents objectifs (salles de collaboration, de remplissage de formulaires, salles publiques, salles personnalisées et salles de données virtuelles).

(salles de collaboration, de remplissage de formulaires, salles publiques, salles personnalisées et salles de données virtuelles). Capacité à travailler avec n’importe quel contenu électronique (documents texte, feuilles de calcul, diapositives, formulaires PDF et PDF, fichiers Markdown, livres électroniques, multimédias).

(documents texte, feuilles de calcul, diapositives, formulaires PDF et PDF, fichiers Markdown, livres électroniques, multimédias). Confidentialité et sécurité des données renforcées (conformité au RGPD, chiffrement de données, accès aux documents et contrôle de la connexion).

(conformité au RGPD, chiffrement de données, accès aux documents et contrôle de la connexion). Interface utilisateur conviviale et ergonomique

Capacité à travailler sur n’importe quel appareil







Que gagnent les développeurs ?

Prise en charge de tous les langages de programmation

Tout modèle de déploiement (SaaS et sur site)

(SaaS et sur site) Personnalisation (marque standard et marque blanche)

(marque standard et marque blanche) Outils de développement

Exemples d’intégration prêts à l’emploi

Que comprend Developer Tools ?

Accès à l’ API ouverte

SDK JavaScript pour intégrer l’ensemble du DocSpace, des salles séparées ou des fichiers (préréglages d’intégration et mode personnalisé)

pour intégrer l’ensemble du DocSpace, des salles séparées ou des fichiers (préréglages d’intégration et mode personnalisé) Plugin SDK pour créer et connecter vos propres plugins

pour créer et connecter vos propres plugins Webhooks pour effectuer des actions personnalisées sur le côté de n’importe quelle application ou site web que vous utilisez sur la base de divers événements dans DocSpace.

pour effectuer des actions personnalisées sur le côté de n’importe quelle application ou site web que vous utilisez sur la base de divers événements dans DocSpace. OAuth 2.0 pour l’autorisation de l’utilisateur et d’autres actions comme l’accès aux fichiers







Quels sont les exemples d’intégration prêts à l’emploi ?

Zoom : intégration directe dans Zoom Meetings pour une collaboration documentaire en temps réel (basé sur C#, HTML, CSS).

: intégration directe dans Zoom Meetings pour une collaboration documentaire en temps réel (basé sur C#, HTML, CSS). WordPress : ajout de salles ou de fichiers DocSpace aux pages WordPress (basé sur PHP, JavaScript, CSS).

: ajout de salles ou de fichiers DocSpace aux pages WordPress (basé sur PHP, JavaScript, CSS). Drupal : intégration de documents bureautiques et de salles dans des sites web Drupal (basé sur PHP, JavaScript, CSS, Twig).

: intégration de documents bureautiques et de salles dans des sites web Drupal (basé sur PHP, JavaScript, CSS, Twig). Pipedrive : travail avec des fichiers bureautiques liés à Pipedrive Deals dans des salles DocSpace (basées sur Java, TypeScript, JavaScript, CSS, etc.)

: travail avec des fichiers bureautiques liés à Pipedrive Deals dans des salles DocSpace (basées sur Java, TypeScript, JavaScript, CSS, etc.) Zapier : automatisation du flux de travail à l’aide de zaps pour DocSpace et de diverses applications comme Asana, Slack, HubSpot, Discord, Trello, Gmail, Pipedrive, Zoom, etc.

Quelles sont les options d’installation proposées ?

Quelles sont les options en matière de licence ?

Obtenir un devis

Ressources utiles

ONLYOFFICE DocSpace 3.0

Télécharger DocSpace Developer

API ouvert