ONLYOFFICE Docs 8.2 pour les développeurs : mises à jour de l'API Office et des plugins, ajout du Framework Java pour Document Builder ainsi que du SDK d'intégration PHP

Déploiement sans temps d’arrêt

SDK d’intégration PHP

Nouveaux styles d’interface

const logo = { image: "https://example.com/logo.png", imageDark: "https://example.com/dark-logo.png", imageLight: "https://example.com/light-logo.png", url: "https://example.com", visible: true, }

Insertion de textes provenant de sources tierces

docEditor.setRequestedDocument({ c: "insert-text", fileType: "docx", url: "https://example.com/url-to-example-document.docx", ...

Vérification de l’état du document

{ "error": 0, "key": "Khirz6zTPdfd7", "users": ["6d5a81d0", "78e1e841"] }

Autres changements apportés à l’API de Docs

Nouveaux paramètres de demande pour l’ API de conversion WOPI pour travailler avec des documents protégés : Password et PasswordToOpen .

pour travailler avec des documents protégés : et . L’adresse https://documentserver/coauthoring/CommandService.ashx du service de commande est remplacée par https://documentserver/coauthoring/command .

du est remplacée par . Le champ editorConfig.location est obsolète. Veuillez utiliser le champ editorConfig.region à la place pour définir les unités de mesure par défaut dans tous les types d’éditeurs.

est obsolète. Veuillez utiliser le champ à la place pour définir les unités de mesure par défaut dans tous les types d’éditeurs. Le champ editorConfig.customization.toolbarNoTabs est obsolète, veuillez utiliser les champs editorConfig.customization.features.tabStyle et editorConfig.customization.features.tabBackground à la place.

Notifications par e-mail : avertissements concernant les licences et les limites de quotas



Améliorations de l’API pour les plugins

api.prototype.Undo = function()

api.prototype.Redo = function()

api.prototype.CanUndo = function()

api.prototype.CanRedo = function()



Cadre Java pour Document Builder





API Office

plages ;

tableaux croisés dynamiques ;

espaces réservés ;

extraction et remplacement de mots/phrases ;

mise à jour de tous les champs ;

contours ;

et autres.