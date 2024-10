Application ONLYOFFICE DocSpace pour Pipedrive : centralisez la collaboration documentaire sur Deals

Pourquoi intégrer ONLYOFFICE DocSpace avec Pipedrive ?





Tous les utilisateurs : la salle devient accessible au groupe des utilisateurs de Pipedrive et les suiveurs sont invités par leur nom.

Propriétaire de l’élément : la salle n’est accessible qu’au propriétaire de l’accord et aux personnes qui le suivent par leur nom.

Groupe de visibilité du propriétaire de l’élément : seuls les suiveurs sont synchronisés (disponible dans la version payante de Pipedrive).

Groupe de visibilité et sous-groupe du propriétaire de l’objet : seuls les suiveurs sont synchronisés (disponible dans la version payante de Pipedrive).

Créer de nouveaux documents texte, feuilles de calcul, diapositives, formulaires et PDF ; Télécharger et organiser des fichiers existants liés à des transactions directement dans DocSpace ; Stocker tous les types de fichiers de bureau liés aux transactions dans Pipedrive ; Stocker et visualiser des fichiers multimédias.





Commencez avec l’intégration

L’intégration permet d'associer les fichiers liés aux transactions directement dans Pipedrive, simplifiant ainsi l'accès pour les équipes de vente. Voici les principales fonctionnalités offertes par l’application :Les utilisateurs peuvent créer une salle DocSpace dédiée à la collaboration documentaire directement à partir de n’importe quelle transaction Pipedrive.Tous les utilisateurs de Pipedrive connectés à l’application DocSpace sont ajoutés au groupe Utilisateurs Pipedrive (Nom de l’entreprise).DocSpace applique à chaque salle des autorisations spécifiques à la transaction, avec des niveaux d’accès personnalisés en fonction du rôle de chaque utilisateur de Pipedrive.Les niveaux d’accès aux salles DocSpace sont automatiquement mis à jour lorsque des utilisateurs sont ajoutés ou supprimés d’une affaire dans Pipedrive, ce qui permet de synchroniser les autorisations d’accès aux documents avec les participants actuels à l’affaire.Un bouton « Demande d’accès » permet aux utilisateurs de demander facilement l’accès pour collaborer dans des salles spécifiques.Les utilisateurs peuvent gérer différents types de documents directement dans DocSpace à partir de l’interface Pipedrive :DocSpace permet aux participants à l’accord de modifier et de collaborer sur des fichiers bureautiques en temps réel ou d’utiliser le mode de verrouillage des paragraphes pour se concentrer sur les modifications. Les utilisateurs peuvent laisser des commentaires, suivre les modifications et utiliser l’historique des versions pour contrôler la progression du document. En outre, la fonction de chat intégrée et les options de vidéoconférence facilitent la communication entre les membres de l’équipe.Avec ONLYOFFICE DocSpace, vos affaires Pipedrive peuvent devenir encore plus collaboratives et organisées. DocSpace améliore la gestion des documents de Pipedrive, ce qui en fait un outil idéal pour les équipes qui travaillent en étroite collaboration sur des affaires à forte teneur en documents. OBTENIR L'APPLICATION Pour plus d’informations sur l’installation et la configuration de l'application, consultez le guide d’installation