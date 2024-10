ONLYOFFICE Desktop Editors v8.2 est disponible : nouvelle interface, support RTL dans le tableur, écran tactile, chargement plus rapide et bien plus

Interface remaniée

Prise en charge du RTL dans le tableur

Meilleures performances

Support de l'écran tactile

Nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de fichiers locaux

Associations de fichiers : L'application détecte automatiquement les types de fichiers associés et propose de définir ONLYOFFICE comme éditeur par défaut.

Prévisualisation des fichiers CSV : Une nouvelle fonction de prévisualisation permet de vérifier le contenu des fichiers CSV locaux avant de les importer.

Modèles locaux : Les utilisateurs peuvent désormais créer des documents à partir de modèles locaux préinstallés, disponibles dans la section "Modèles".

Autres nouveautés de la version 8.2

Édition collaborative de PDF ;

Codes de champ dans les documents de texte ;

Numérotation arabe prédéfinie ;

Calculs itératifs et défilement amélioré dans le tableur ;

Dessins sur les diapositives et transitions aléatoires dans les présentations ;

Nouveaux types de graphiques (histogrammes, cascade, entonnoir) pour une meilleure visualisation des données.

Installation sécurisée sous Windows

Disponibilité

Voici les principales nouveautés de cette version :ONLYOFFICE Desktop Editors v8.2 propose une nouvelle interface améliorée avec deux styles d'affichage des onglets : "" et "". De plus, les utilisateurs peuvent personnaliser la couleur de fond des onglets avec la couleur de la barre d'outils. Un nouveau thème "" est également disponible pour ceux qui préfèrent une interface discrète mais ne souhaitent pas utiliser le thème sombre.L'une des nouveautés les plus attendues de cette version est la prise en charge du texte de droite à gauche (RTL) dans l'éditeur de feuilles de calcul. Cela permet un alignement correct des cellules et améliore l'expérience pour les utilisateurs écrivant en langues RTL.Des optimisations ont été apportées pour accélérer l'ouverture des fichiers dans les éditeurs. Les utilisateurs bénéficieront d'un temps de chargement jusqu'à 21% plus rapide par rapport aux versions précédentes.ONLYOFFICE Desktop Editors v8.2 introduit le support des écrans tactiles, facilitant ainsi la modification de documents sur des appareils compatibles. Les utilisateurs peuvent désormais interagir avec leurs documents en touchant l'écran, tout en conservant la possibilité d'utiliser une souris.À partir de cette version, l'installation de la version .exe sous Windows a été renforcée pour des raisons de sécurité. La sélection du chemin d'installation est désactivée par défaut, mais elle peut être activée via l'Invite de commande pour les utilisateurs avancés.ONLYOFFICE Desktop Editors v8.2 est disponible en téléchargement immédiat sur le site officiel sous forme de paquets deb, rpm, exe et dmg. Les versions Snap, Flatpak et AppImage seront disponibles prochainement.