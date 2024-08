Travaillez avec des documents commerciaux dans Odoo avec ONLYOFFICE : l'intégration étendue avec des modèles automatisés

Création de formulaires automatisée : rapide et facile





Les développeurs d'ONLYOFFICE améliorent l'intégration officielle avec Odoo. Désormais, en plus de la possibilité d'éditer et de collaborer sur les plans budgétaires et les rapports de ventes dans Odoo, les utilisateurs peuvent automatiser la création de formulaires en insérant des champs d'Odoo dans les modèles grâce à ONLYOFFICE.La nouvelle application ONLYOFFICE est conçue pour ajouter des données d'Odoo à des documents de la manière la plus simple et la plus rapide. Les utilisateurs peuvent créer un modèle directement dans Odoo et l'utiliser ensuite pour remplir les PDF avec toutes les données pertinentes.L'application ONLYOFFICE permet de créer et d'éditer des modèles de formulaires pour n'importe quel module Odoo, de remplir les modèles avec les données disponibles dans Odoo et de les imprimer en quelques clics.Tout se fait dans une seule fenêtre, sans passer de l'éditeur à la liste de tous les champs pertinents pour le module Odoo correspondant. Pour chaque modèle, il y a une étiquette indiquant pour quelle section d'Odoo ce modèle est créé.Pour une gestion plus efficace des modèles, il est possible d'attribuer des rôles d'accès d'utilisateur ou d'administrateur. Les utilisateurs peuvent imprimer les modèles et les ouvrir pour les consulter, tandis que les administrateurs peuvent créer de nouveaux modèles et modifier les modèles existants. Le type de rôle peut être spécifié dans le profil de l'utilisateur.L'intégration existante d'ONLYOFFICE dans l'environnement Odoo offre aux utilisateurs professionnels un traitement avancé des documents, étendant ainsi les capacités d'Odoo au-delà de la gestion de documents de base. Il est possible de travailler avec des documents texte, des feuilles de calcul, des présentations et des PDF directement dans Odoo sans télécharger ou installer de logiciel supplémentaire.ONLYOFFICE permet de traiter les documents bureautiques téléchargés dans Odoo, y compris les contrats, les accords, les rapports financiers, les propositions commerciales, les comptes de résultat, les bilans, les bases de données de prospects, les bons de commande, les diapositives de projet, etc. Les utilisateurs peuvent lancer les éditeurs dans n'importe quelle section d'Odoo où il est possible de télécharger ou d'attacher des fichiers, par exemple, éditer des notes d'affaires dans la section Ventes ou ouvrir des pièces jointes de chat dans la section Discussions.Pour les utilisateurs d'Odoo Enterprise, ONLYOFFICE offre la possibilité de travailler avec des fichiers bureautiques dans le modèle Documents. En plus des fonctionnalités mentionnées ci-dessus, il est également possible de créer de nouveaux documents, feuilles de calcul et diapositives.De plus, la tâche de rédaction rapide est résolue avec ONLYOFFICE grâce à son ensemble d'outils de collaboration. La coédition en équipe est possible en temps réel et en mode de verrouillage des paragraphes. Cette dernière option permet de travailler en toute confidentialité lorsque cela est nécessaire. Les autres fonctions de collaboration comprennent les commentaires, la révision et le suivi des modifications, le chat intégré, le plugin Jitsi intégré pour les appels vidéo.ONLYOFFICE est livré avec des assistants IA intégrés – les plugins ChatGPT et ZhiPu Colpilot – pour la création de contenu et la préparation de documents commerciaux dans la plateforme Odoo. L'éditeur utilise l'IA pour fournir des suggestions grammaticales et stylistiques en temps réel, garantissant le professionnalisme et la clarté des documents. Il prend également en charge la génération de contenu en utilisant le traitement du langage naturel pour créer des résumés, des descriptions et des paragraphes d'introduction, accélérant ainsi le processus de création de documents.Le processus d'intégration est assez simple pour les utilisateurs d'Odoo. Il est nécessaire de déployer ONLYOFFICE Docs en choisissant le plan tarifaire approprié, d'installer l'application ONLYOFFICE requise via le panneau d'administration ou depuis Odoo Apps Store et de configurer l'instance combinée. Toutes les applications ONLYOFFICE pour Odoo sont fournies gratuitement.De plus, les utilisateurs d'Odoo peuvent tester ONLYOFFICE Docs gratuitement pendant 30 jours en se connectant au serveur de démonstration. Cette option ne nécessite que l'installation de l'application, sans qu'il soit nécessaire d'installer les éditeurs.ONLYOFFICE Docs est une solution rentable pour les entreprises. La version Entreprise est fournie avec une licence à vie, des mises à jour régulières et une assistance technique professionnelle. La suite est installée dans une infrastructure privée de votre entreprise, sans accès d'une tierce partie. Pour les grandes entités publiques, ONLYOFFICE permet de construire un cluster sans limites de nombre d'utilisateurs.