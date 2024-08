Et plus encore

ONLYOFFICE DocSpace 2.6 est disponible : salles de remplissage de formulaires, LDAP, gestion de salles et de fichiers optimisés et plus encore

ONLYOFFICE DocSpace

Salles de remplissage de formulaires

En cours contient les formulaires en progrès (formulaires que les utilisateurs ont commencé à remplir mais qu’ils n’ont pas encore complétés) ;

contient les formulaires en progrès (formulaires que les utilisateurs ont commencé à remplir mais qu’ils n’ont pas encore complétés) ; Remplis contient les formulaires remplis (lorsque les utilisateurs cliquent sur Remplir et Soumettre).

Autres mises à jour pour les salles

intégration des salles publiques et des fichiers de ces salles dans votre site web ou votre blog (les paramètres d’intégration sont désormais accessibles directement à partir de la salle) ;

possibilité de copier un lien vers un dossier ou un fichier multimédia dans les salles publiques pour le partager avec des utilisateurs externes ;

duplication des salles et des dossiers.

Utilisateurs et comptes

Flèches vers le haut et vers le bas pour les listes ;

Entrée et retour pour les groupes.

Actif signifie que le compte d’utilisateur est activé.

signifie que le compte d’utilisateur est activé. Invitation en attente signifie que l’utilisateur a été invité à DocSpace par e-mail, mais qu’il n’a pas suivi le lien figurant dans l’e-mail d’invitation.

signifie que l’utilisateur a été invité à DocSpace par e-mail, mais qu’il n’a pas suivi le lien figurant dans l’e-mail d’invitation. Désactivé signifie que le compte de l’utilisateur est désactivé.





Gestion améliorée des fichiers

Ouvrir les documents à éditer dans le même onglet ( Profil -> Gestion des fichiers -> Ouvrir l’éditeur ONLYOFFICE dans le même onglet ).

). Créer de nouveaux dossiers dans les dialogues Déplacer vers , Copier vers , Restaurer et Enregistrer la copie sous .

, , et . Ouvrir un fichier multimédia via un lien externe lorsqu’il est partagé à partir de la section Documents.

Chargement et défilement plus rapides des grandes images via la visionneuse de médias (grâce à l’utilisation d’une vignette de 3840×2160 en 4K).

Le menu contextuel de création est désormais disponible à la place du menu standard du navigateur en cliquant avec le bouton droit de la souris dans les sections de DocSpace.







Historique des salles et des dossiers mis à jour

Conversion

Renommage

Déplacement

Copie

Renommage

Changement d’icône

Ajout/suppression de tags

Création / renommage / suppression de liens

Modification des rôles des utilisateurs / suppression d’utilisateurs

Ajout/suppression de groupes

Changement des rôles au sein du groupe

Ergonomie améliorée

possibilité de changer la langue de la page de connexion ;

processus de sauvegarde optimisé avec une consommation de mémoire réduite.

Obtenez ONLYOFFICE DocSpace 2.6