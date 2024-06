ONLYOFFICE Docs 8.1 pour les développeurs : mises à jour de l’API





Formulaires PDF

documentType des formats docxf et oform est remplacé par pdf ;

des formats et est remplacé par ; pdf field est ajouté à la demande de conversion ;

est ajouté à la demande de conversion ; action formsubmit est ajoutée à la découverte de WOPI ;

est ajoutée à la découverte de WOPI ; le paramètre docs_api_config est ajouté à l’élément de formulaire de la page hôte WOPI.

Soumission du formulaire

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 var onSubmit = function (event) { console.log("The form was submitted."); }; var docEditor = new DocsAPI.DocEditor("placeholder", { "events": { "onSubmit": onSubmit, ... }, ... });



Gestion des rôles des destinataires



Extension de l’API d’automatisation

addContextMenuItem – pour ajouter un élément au menu contextuel ;

– pour ajouter un élément au menu contextuel ; addToolbarMenuItem – pour ajouter un élément au menu de la barre d’outils ;

– pour ajouter un élément au menu de la barre d’outils ; updateContextMenuItem – pour mettre à jour un élément du menu contextuel avec les éléments spécifiés.

1 2 3 4 5 6 7 var items: [ { "id": "onConvert", "text": getMessage("Convert to Markdown or HTML") } ] connector.updateContextMenuItem(items);

version d’essai de 30 jours

obtenir une licence



Personnalisation









Clé de répartition pour un cluster fiable



Nouvelles mises à jour de l’API pour les éditeurs

Le code d’erreur -10 (dépassement de la limite de taille) est ajouté à l’API de conversion.

(dépassement de la limite de taille) est ajouté à l’API de conversion. La valeur par défaut du paramètre editorConfig.customization.hideRightMenu est remplacée par true (c’est-à-dire que le menu de droite sera caché lors du premier chargement).

est remplacée par (c’est-à-dire que le menu de droite sera caché lors du premier chargement). Le champ editorConfig.customization.layout.toolbar.home.mailmerge est obsolète, veuillez utiliser le champ editorConfig.customization.layout.toolbar.collaboration.mailmerge à la place (puisque le bouton de fusion et publipostage est déplacé vers l’onglet Collaboration).

est obsolète, veuillez utiliser le champ à la place (puisque le bouton de fusion et publipostage est déplacé vers l’onglet Collaboration). Le champ editorConfig.customization.goback.requestClose est obsolète, veuillez utiliser le champ editorConfig.customization.close à la place.



Améliorations de l’API pour les plugins





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 var oToolbarMenuItem = { "id": "MeaningItem", "type": "button", "text": "Meaning", "hint": "Meaning", "icons": "resources/light/icon.png", "disabled": false, "enableToggle": false, "lockInViewMode": false, "separator": true, "split": true, "items": [ { "id": "onMeaningT", "text": "Explain text in comment" }, { "id": "onFixSpelling", "text": "Fix spelling & grammar" }, { "id": "onMakeLonger", "text": "Make longer" }, { "id": "onMakeShorter", "text": "Make shorter" } ] }; var oToolbarMenuTab = { "id": "ChatGPT", "text": "AI Assistant", "items": [oToolbarMenuItem] }; var oToolbarMenuMainItem = { "guid": "asc.{9DC93CDB-B576-4F0C-B55E-FCC9C48DD007}", "tabs": [oToolbarMenuTab] }; window.Asc.plugin.executeMethod ("AddToolbarMenuItem", [[oToolbarMenuMainItem]]);





onToolbarMenuClick

ActivateWindow

GetSelectedOleObjects

GetAllComments

et autres



Framework Python pour Document Builder



Office API

formulaires de date ;

définition des propriétés du texte ;

plages protégées ;

plages de collage/découpe ;

styles de référence ;

fonction de la feuille de calcul ;

fonction personnalisée ;

déplacement du curseur.