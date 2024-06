ONLYOFFICE Docs 8.1 : éditeur PDF complet, masque de diapositives, RTL optimisé, collaboration améliorée dans les feuilles de calcul et plus encore

Éditeur PDF complet





Nouveautés de l’éditeur de documents texte

Nouveautés dans le tableur

Fonctions GETPIVOTDATA et IMPORTRANGE ;

et ; conseils pour l’insertion de fonctions personnalisées ;

possibilité de copier/déplacer des feuilles entre les classeurs d’un même navigateur.

Nouveautés dans l’éditeur de présentations

Améliorations utiles dans tous les éditeurs

RTL et localisation



prise en charge de plusieurs nouvelles langues dans l‘éditeur de feuilles de calcul, notamment le bengali et le cinghalais ;

serbe – Localisation cyrillique pour les éditeurs (sr-Cyrl-RS).

Amélioration de l'utilisabilité

Bibliothèque de modèles étendue

version pour les entreprises

