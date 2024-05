La nouvelle intégration d'ONLYOFFICE DocSpace plugin v2.1 pour WordPress vous permet d'ajouter plusieurs salles DocSpace ou fichiers bureautiques à la fois à votre page WordPress

ONLYOFFICE DocSpace plugin v2.1 pour WordPress

Intégration de plusieurs éléments DocSpace à des pages WordPress





Amélioration des paramètres de bloc pour l’affichage des fichiers





Réglage de l’affichage de la salle

Autres actualisations

Thème d’interface clair pour DocSpace par défaut.

Bouton de Déconnexion caché pour DocSpace (dans le panneau d’administration de WordPress).

Demande de nom caché dans les éditeurs intégrés pour les utilisateurs anonymes.

Comment profiter de l’intégration