ONLYOFFICE DocSpace 2.5 est disponible : amélioration des salles publiques, groupes d'utilisateurs, gestion du stockage, intégration des préréglages et plus encore

Les développeurs d’ONLYOFFICE ont lancé la nouvelle version d'ONLYOFFICE DocSpace avec de nombreuses améliorations sur l'ensemble de la plateforme afin de rendre le travail encore plus facile et plus efficace.La dernière mise à jour d'ONLYOFFICE DocSpace permet de partager des fichiers particuliers de la section Mes documents avec des utilisateurs externes via un lien.Vous pouvez sélectionner les personnes qui auront un accès public à votre fichier — toute personne ayant le lien ou les utilisateurs de DocSpace uniquement — et définir le niveau d'autorisation requis : Édition, Révision, Commentaire ou Lecture seule. Si nécessaire, définissez le délai d'expiration du lien.Le partage de dossiers personnels est également possible — une nouvelle salle publique sera créée, et tout le contenu du dossier y sera copié.ONLYOFFICE DocSpace 2.5 apporte la possibilité d'utiliser des services tiers comme stockage de données pour les salles publiques, en créant un nouveau dossier ou en sélectionnant un dossier existant dans le stockage connecté. Parmi les options disponibles figurent Google Drive, One Drive, Box, Dropbox, kDrive, Nextcloud, ownCloud, et d'autres services fonctionnant via le protocole WebDAV.Dans ONLYOFFICE DocSpace, les utilisateurs peuvent travailler avec n'importe quel contenu, y compris les fichiers bureautiques, PDF et multimédia. Désormais, les utilisateurs peuvent également afficher, créer et éditer des fichiers .md grâce à l'implémentation du plugin Markdown.ONLYOFFICE DocSpace 2.5 apporte des nouveautés utiles pour la gestion des comptes. Ainsi, vous pouvez organiser les utilisateurs en groupes pour une gestion d'équipe plus efficace, avec une option pour attribuer un chef de groupe.Ainsi, dans la section Comptes mise à jour, vous trouverez deux onglets : Personnes et Groupes. Pour une navigation plus rapide, vous pouvez désormais trier et filtrer les utilisateurs par groupe.Les nouveaux paramètres permettent de contrôler facilement la consommation de stockage de DocSpace, en définissant le quota de stockage par défaut par salle ou par utilisateur. Le quota de l'utilisateur affecte la limite de stockage pour la section Mes documents de chaque utilisateur. Le quota par salle peut ensuite être ajusté pour chaque salle individuellement par les administrateurs de salle.Dans la version 2.5, les développeurs ont ajouté des préréglages prêts à l'emploi qui vous permettent d'intégrer DocSpace ou une partie de celui-ci dans n'importe quelle interface Web. La liste des préréglages comprend l'ensemble de DocSpace, la salle publique, l'éditeur ou le lecteur, la sélection de la salle ou du fichier, ainsi qu'un mode personnalisé qui vous permet de configurer tous les paramètres manuellement.ONLYOFFICE DocSpace 2.5 permet d'importer des données dans DocSpace, y compris des utilisateurs avec des fichiers, des groupes et des fichiers et dossiers partagés, depuis ONLYOFFICE Workspace ou Google Workspace en quelques clics.La dernière version d'ONLYOFFICE DocSpace apporte une nouveauté utile pour les utilisateurs d'instances auto-hébergées.Via le panneau Espaces, vous pouvez désormais facilement créer plusieurs DocSpaces et les rendre accessibles à vos utilisateurs. Ce panneau permet de gérer et de configurer tous vos DocSpaces en même temps : appliquer la marque, faire des sauvegardes et des restaurations, payer et activer la licence.Pour une expérience utilisateur plus confortable, plusieurs améliorations aux éléments de l'interface ont été effectuées :Pour ONLYOFFICE DocSpace, les développeurs utilisent des composants et des moteurs modernes, notamment .NET Core et la dernière version de .NET pour le côté serveur — un backend fiable, et React pour le côté client afin de garantir un aspect moderne et une convivialité mobile.Dans la version 2.5, nous avons mis à jour les composants suivants pour garantir un fonctionnement fiable :La dernière mise à jour est déjà disponible pour ONLYOFFICE DocSpace Cloud. Connectez-vous à votre DocSpace pour essayer toutes les nouvelles fonctionnalités, ou créez un compte gratuit si vous êtes nouveau sur ONLYOFFICE DocSpace.