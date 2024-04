Révision. Activez le suivi des modifications et permettez aux utilisateurs disposant d’un accès Lecture seule de suggérer des modifications dans le document sans en modifier directement le contenu. Cette autorisation est exclusive aux documents texte.



Permettez aux utilisateurs ayant un accès Lecture seule de laisser des commentaires et de mentionner d’autres utilisateurs dans la section des commentaires. Cette autorisation s’applique aux documents texte et aux feuilles de calcul. Filtre personnalisé. Lorsqu’un utilisateur se voit accorder un accès complet à une feuille de calcul, il peut désactiver le filtrage de la version de l’auteur et n’autoriser que le filtrage personnalisé en mode personnel.

Accès dans les plages protégées :

Désormais, lorsque vous activez l’option “plage protégée” dans une feuille de calcul, vous pouvez choisir parmi les membres de l’équipe ceux à qui vous souhaitez accorder l’accès avec différents types d’autorisations, comme la visualisation, la modification, le commentaire, etc. Vous pouvez également bloquer cette plage de contenu du tableau, afin que personne ne puisse y apporter de modifications.



Liens externes vers les cellules :

La dernière mise à jour introduit de nouvelles fonctionnalités dans l’éditeur de feuilles de calcul, permettant aux utilisateurs de référencer des données provenant de sessions de coédition, d’ouvrir une source de données de référence et de modifier la source de données de référence. Voyons plus en détail.

Désactivation du contrôle de connexion qui effectue un contrôle quotidien en arrière-plan pour assurer la connectivité avec Document Server

Nouveaux modèles de fichiers vides en arabe et en serbe

Liste mise à jour des formats pris en charge (djvu, dot, dotm, fb2, fodt, htm, mht, mhtml, oxps, stw, sxw, wps, xml, xps, fods, sxc, xlsb, pot, sxi ajoutés)

Taille de l’éditeur mobile ajustée