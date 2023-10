Les fichiers OOXML, y compris DOCX, XLSX, PPTX, sont ouverts directement pour l’édition.

DOCXF et OFORM sont pris en charge pour travailler avec des formulaires numériques.

Les formats ODT, ODP, ODS, TXT, CSV, RTF, EPUB, FB2 peuvent être ouverts pour être consultés uniquement, directement pour être édités avec une éventuelle perte de données due aux restrictions de format, ou convertis en OOXML pour être édités ultérieurement.

DOC, XLS, PPT, DOT, ET, FODP, HTM, POT, etc. peuvent être ouverts pour être visualisés ou convertis en OOXML pour être édités.

PDF, DJVU, OXPS peuvent être ouverts pour visualisation uniquement.

Box est un service de stockage et de partage de fichiers basé sur le cloud qui fournit aux particuliers et aux entreprises des solutions de stockage sur le cloud et des outils de collaboration faciles à utiliser. Avec le stockage Box, il est possible de télécharger des documents, des vidéos ou des photos sur le service et accéder à ces fichiers depuis tout type d’ordinateur de bureau et appareil mobile.Les fournisseurs Box offrent un stockage en nuage aux utilisateurs finaux. Ils possèdent et entretiennent un réseau de serveurs hors site où sont stockées les données. Cela assure la durabilité et la sécurité des données et garantit à l’utilisateur un accès à celles-ci depuis n’importe quel appareil.Avec Box, vous pouvez autoriser vos collègues à accéder aux fichiers pour les lire. Pour certains fichiers, vous pouvez autoriser l’apport de modifications ou de commentaires directement dans le fichier, selon l’application ou le logiciel que vous avez utilisé pour créer le fichier. Ainsi, vous pouvez travailler sur le document tout en le conservant dans un espace sûr et fiable.L’application d’intégration ONLYOFFICE permet aux utilisateurs d’ouvrir et de modifier facilement les documents texte, feuilles de calcul et présentations existants dans Box.Pour démarrer l’édition, il suffit de choisir l’option Ouvrir avec ONLYOFFICE dans le menu contextuel du fichier. L’éditeur ONLYOFFICE correspondant s’ouvrira dans un nouvel onglet en mode plein écran. Les fonctionnalités de collaboration sont incluses si vous partagez votre fichier avec un autre utilisateur de Box.L’application utilise le locataire préconfiguré de ONLYOFFICE Docs Cloud et ne nécessite aucune configuration supplémentaire.L’application ONLYOFFICE pour Box permet de travailler avec plusieurs formats de fichiers :L’application ONLYOFFICE est disponible gratuitement dans le Box App Center Source : ONLYOFFICE Qu'en pensez-vous ?