Les développeurs d'ONLYOFFICE a mis à jour la version 7.3.3 de ses éditeurs en ligne avec d'importants correctifs de sécurité. La version 7.3.3 inclut de nombreuses corrections dans tous les éditeurs, les applications mobiles, le backend de ONLYOFFICE Docs, et les plugins. Le journal des modifications complet sur GitHub Plus important encore, la vulnérabilité CVE-2022-47412 a été corrigée avec succès.Les vulnérabilités sont divulguées à l'équipe ONLYOFFICE via le programme HackerOne d'ONLYOFFICE. Pour éviter les risques de sécurité, nous recommandons de suivre notre politique de divulgation.Source : Onlyoffice Qu'en pensez-vous ?